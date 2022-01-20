Киевсовет обратился к власти по поводу "преследования Порошенко"
Депутаты Киевсовета поддержали обращение КМР к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, президенту и Офису генерального прокурора о недопущении осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко.
Источник: заседание Киевского горсовета
Детали: Вопрос рассматривался более двух часов.
Включение в повестку дня поддержали 64 депутата на внеочередном заседании.
Поддержали "ЕС", "Голос", "Удар" и "Еднисть".
С рекомендациями регламентной комиссии проект поддержали 62 нардепа, 6 против.
При обсуждении "Слуги народа" и "ОПЗЖ" заявляли, что они не хотят голосовать за проект только из-за Порошенко. Другие партии отмечали, что речь идет о демократии и проукраинских ценностях.
"Слуги народа" блокировали трибуну, а также просили перенести этот вопрос и рассмотреть последнее.
"ОПЗЖ" поинтересовалась, почему Виктора Медведчука нет в этом обращении.
С трибуны разрешили выступить нардепам "ЕС" Алексею Гончаренко и Виктории Сюмар, нардепкам "Слуги народа" Лесе Забуранной и Юлии Гришиной, а также главе партии власти Елене Шуляк.
Предыстория:
- Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
- Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.
- Кроме того, Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.