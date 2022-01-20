Киевсовет обратился к власти по поводу "преследования Порошенко"

Депутаты Киевсовета поддержали обращение КМР к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, президенту и Офису генерального прокурора о недопущении осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко.

Источник: заседание Киевского горсовета

Детали: Вопрос рассматривался более двух часов.

Включение в повестку дня поддержали 64 депутата на внеочередном заседании.

Поддержали "ЕС", "Голос", "Удар" и "Еднисть".

С рекомендациями регламентной комиссии проект поддержали 62 нардепа, 6 против.

При обсуждении "Слуги народа" и "ОПЗЖ" заявляли, что они не хотят голосовать за проект только из-за Порошенко. Другие партии отмечали, что речь идет о демократии и проукраинских ценностях.

"Слуги народа" блокировали трибуну, а также просили перенести этот вопрос и рассмотреть последнее.

"ОПЗЖ" поинтересовалась, почему Виктора Медведчука нет в этом обращении.

С трибуны разрешили выступить нардепам "ЕС" Алексею Гончаренко и Виктории Сюмар, нардепкам "Слуги народа" Лесе Забуранной и Юлии Гришиной, а также главе партии власти Елене Шуляк.

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