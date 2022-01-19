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Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

Середа, 19 січня 2022, 14:05
Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився
Петро Порошенко. Фото Дмитра Ларіна, УП

П’ятий президент Петро Порошенко, якому Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, заявив, що не радіє цій перемозі, бо "божевільний сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений".

Джерело: Порошенко після оголошення рішення суду 19 січня

Пряма мова Порошенка: "Ми не святкуємо перемогу, хоча, здавалося б, ми перемогли. Ми не святкуємо, тому що божевільний сценарій Зеленського як абсолютного неадеквата ще не закінчився.

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Ми не святкуємо, тому що по всій Україні псевдомінуються школи, станції метро, підприємства, перешкоджаючи нормальному функціонуванню країни, бо це є елементи гібридної війни, які мають на меті залякати українців і знизити нашу здатність до відсічі".

Деталі: За словами Порошенка, зараз всі мають "рятувати Україну, як ми це зробили у 2014 році".  

Він додав, що "дуже важливо, щоб Зеленський розумів, що доля перетворення в Януковича і проведення життя в Ростові – це не Сейшельскі острови".  

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Порошенко подякував журналістам, волонтерам, активістам і українцям і закликав усі "демократичні опозиційні сили об’єднатися  для відсічі російської агресії". 

Пряма мова Порошенка: "Нічого важливіше бути не може. І ми з задоволенням згадуємо наше бойове братерство 2014 року, коли ми спільно пліч-о-пліч боронили державу, тоді коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в Горлівці окупованій. У нас час зараз, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно. У нас зараз час дати рішучу відсіч. Ми до цього готові. Ми нікого не боїмося".

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкосуддержзрадаЗеленський
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