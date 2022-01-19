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Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

Середа, 19 січня 2022, 15:05
Петро Порошенко. Фото Дмитра Ларіна, УП

П’ятий президент Петро Порошенко, якому Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, заявив, що не радіє цій перемозі, бо "божевільний сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений".

Джерело: Порошенко після оголошення рішення суду 19 січня

Пряма мова Порошенка: "Ми не святкуємо перемогу, хоча, здавалося б, ми перемогли. Ми не святкуємо, тому що божевільний сценарій Зеленського як абсолютного неадеквата ще не закінчився.

Ми не святкуємо, тому що по всій Україні псевдомінуються школи, станції метро, підприємства, перешкоджаючи нормальному функціонуванню країни, бо це є елементи гібридної війни, які мають на меті залякати українців і знизити нашу здатність до відсічі".

Деталі: За словами Порошенка, зараз всі мають "рятувати Україну, як ми це зробили у 2014 році".  

Він додав, що "дуже важливо, щоб Зеленський розумів, що доля перетворення в Януковича і проведення життя в Ростові – це не Сейшельскі острови".  

Порошенко подякував журналістам, волонтерам, активістам і українцям і закликав усі "демократичні опозиційні сили об’єднатися  для відсічі російської агресії". 

Пряма мова Порошенка: "Нічого важливіше бути не може. І ми з задоволенням згадуємо наше бойове братерство 2014 року, коли ми спільно пліч-о-пліч боронили державу, тоді коли інші бігали від повісток, грали на інструментах не руками, давали корпоративи в Горлівці окупованій. У нас час зараз, дорогі друзі, прихлопнути кришку піаніно. У нас зараз час дати рішучу відсіч. Ми до цього готові. Ми нікого не боїмося".

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкосуддержзрадаЗеленський
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