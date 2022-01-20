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У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО

Четвер, 20 січня 2022, 16:55
У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО
Затримання Дамаданова поліцейськими в Києві. Фото: ДСР Нацполіції

У Києві поліцейські затримали 50-річного громадянина Росії, який є в переліку осіб, щодо яких Рада безпеки й оборони України застосувала санкції.

Джерело: telegram-канал департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як повідомило джерело "Української правди" в правоохоронних органах, поліцейські затримали Валіомара Дамаданова, уродженця Дагестанської Республіки (номер 621 в списку РНБО).

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20 січня поліцейським стали відомі деталі його перебування в Києві, тому вони відразу скоординували заходи з його затримання.

Наразі міграційна служба погоджує з правоохоронцями процедуру екстрадиції Валіомара до Росії.

У повідомленні поліції зазначають, що йому буде заборонено в’їзд до України. Проте, відповідно до рішення президента про санкції, заборона на в’їзд до Україна повинна була бути чинна з травня 2021 року щонайменше три роки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 14 травня Рада безпеки і оборони запровадила санкції проти пів тисячі так званих "ворів у законі". Згідно з рішенням РНБО, особам із переліку заборонено в’їжджати до України та мати посвідку на проживання в Україні. Рішення набуло чинності указом президента від 21 травня.
  • Іноземні громадяни з переліку, які на момент ухвалення рішення РНБО ще залишились на території України, мали бути примусово видворені за межі країни в найкоротші обумовлені законом терміни.
  • Востаннє поліцейські затримували підсанкційного "злодія в законі" 24 грудня – кримінального авторитета "Кобу Руставського", який опікувався "коронованими" представниками злочинного світу Іспанії.

Українська правда
Теми: криміналполіціяКиївРНБО
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