В Киеве задержали гражданина РФ из санкционного списка СНБО

В Киеве полицейские задержали 50-летнего гражданина России, находящегося в перечне лиц, в отношении которых Совет безопасности и обороны Украины применил санкции.

Источник: telegram-канал департамента стратегических расследований Нацполиции, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, полицейские задержали Валиомара Дамаданова, уроженца Дагестанской Республики (номер 621 в списке СНБО).

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20 января полицейским стали известны детали его пребывания в Киеве, потому они сразу скоординировали меры по его задержанию.

В данный момент, миграционная служба согласовывает с правоохранителями процедуру экстрадиции Валиомара в Россию.

В сообщении полиции отмечают, что ему будет запрещен въезд в Украину. Однако, согласно решению президента о санкциях, запрет на въезд в Украину должен был действовать с мая 2021 года по меньшей мере три года.

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