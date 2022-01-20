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В Киеве задержали гражданина РФ из санкционного списка СНБО

Четверг, 20 января 2022, 17:55
Задержание Дамаданова полицейскими в Киеве. Фото: ДСР Нацполиции

В Киеве полицейские задержали 50-летнего гражданина России, находящегося в перечне лиц, в отношении которых Совет безопасности и обороны Украины применил санкции.

Источник: telegram-канал департамента стратегических расследований Нацполиции, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, полицейские задержали Валиомара Дамаданова, уроженца Дагестанской Республики (номер 621 в списке СНБО).

20 января полицейским стали известны детали его пребывания в Киеве, потому они сразу скоординировали меры по его задержанию.

В данный момент, миграционная служба согласовывает с правоохранителями процедуру экстрадиции Валиомара в Россию.

В сообщении полиции отмечают, что ему будет запрещен въезд в Украину. Однако, согласно решению президента о санкциях, запрет на въезд в Украину должен был действовать с мая 2021 года по меньшей мере три года.

Предыстория:

  • 14 мая Совет безопасности и обороны ввел санкции против полутысячи так называемых "воров в законе". Согласно решению СНБО, лицам из перечня запрещено въезжать в Украину и иметь вид на жительство в Украине. Решение вступило в силу указом президента от 21 мая.
  • Иностранные граждане из перечня, которые на момент принятия решения СНБО еще остались на территории Украины, должны были быть принудительно выдворены за пределы страны в кратчайшие сроки, допускаемые законо.
  • В последний раз полицейские задерживали подсанкционного "вора в законе" 24 декабря - криминального авторитета "Кобу Руставского", который занимался "коронованными" представителями преступного мира Испании.

Украинская правда
Темы: криминалполицияКиевСНБО


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