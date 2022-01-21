З "чорного списку" України в 2021 році виключили 55 людей

2021 року з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, було виключено 55 осіб.

Джерело: відповідь Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, за цей же період із нього виключено 55 осіб.

Зокрема, у червні 2021 року на підставі звернення СБУ зі списку було виключено російського співака Філіпа Кіркорова.

Також на підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепек".

Довідково: Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На даний момент у цьому переліку 208 людей.

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