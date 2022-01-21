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З "чорного списку" України в 2021 році виключили 55 людей

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:14
З чорного списку України в 2021 році виключили 55 людей
Філіп Кіркоров

2021 року з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, було виключено 55 осіб.

Джерело: відповідь Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, за цей же період із нього виключено 55 осіб.

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Зокрема, у червні 2021 року на підставі звернення СБУ зі списку було виключено російського співака Філіпа Кіркорова.

Також на підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепек".

Довідково: Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

ВІДЕО ДНЯ

На даний момент у цьому переліку 208 людей.

Передісторія:

  • 23 червня 2021 року стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.
    Водночас за кілька днів Кіркорова виключили із цього списку. У СБУ мотивували це рішення наявністю судових прецедентів.
  • Кіркоров неодноразово гастролював в окупованому Криму і хвалився цим у соцмережах.
  • У листопаді 2021 року Мінкульт за поданням СБУ додав до "чорного" списку акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепек". Туди потрапив і український актор Валентин Томусяк. Його прізвище значилося серед учасників знімальної групи. Пізніше з'ясувалося, що цей громадянин не брав участь у зйомках. СБУ ініціювала скасування свого розпорядження, таким чином його прізвище було виключено з "чорного списку" включно з іншими учасниками фільму "Солнцепек".
  • Фільм "Солнцепек" був знятий у Росії в 2021 році. Він розповідає про початок війни на Донбасі в 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерних правосєків" та "американських найманців на Донбасі".

Теми: санкціївійнаРосіяСБУкультура
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