Из "черного списка" Украины в 2021 году исключили 55 человек

В 2021 году из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек.

Источник: ответ Минкультуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, за этот же период из него исключено 55 человек.

В частности, в июне 2021 года на основании обращения СБУ из списка был исключен российский певец Филип Киркоров.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепек".

Справка: Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне 208 человек.

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