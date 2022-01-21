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Из "черного списка" Украины в 2021 году исключили 55 человек

Пятница, 21 января 2022, 11:14
Филипп Киркоров

В 2021 году из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек.

Источник: ответ Минкультуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, за этот же период из него исключено 55 человек.

В частности, в июне 2021 года на основании обращения СБУ из списка был исключен российский певец Филип Киркоров.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепек".

Справка: Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне 208 человек.

Предыстория:

  • 23 июня 2021 года стало известно, что российского певца ФилиппаКиркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. 
  • В то же время через несколько дней Киркоров был исключен из этого списка. В СБУ мотивировали это решение наличием судебных прецедентов.
  • Киркоров неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и хвастался этим в соцсетях.
  • В ноябре 2021 года Минкульт по представлению СБУ добавил в "черный" список актеров и других участников съемок российского пропагандистского фильма "Солнцепёк". Туда попал и украинский актер Валентин Томусяк. Его фамилия числилась среди участников съемочной группы, из-за чего он был включен в соответствующий список. Позже выяснилось, что данный гражданин не участвовал в съемках.
  • СБУ инициировала отмену своего распоряжения, таким образом его фамилия была исключена из "черного списка" включительно с другими участниками фильма "Солнцепек".
  • Фильм "Солнцепёк" был снят в России в 2021 году. Он рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году, в частности о "геноциде русскоязычного населения" в Луганске, "кровожадных правосеках" и "американских наемниках на Донбассе".

Темы: санкциивойнаРосcияСБУкультура


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