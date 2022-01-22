"Помаранчевих" областей уже 10: додалися Вінничина й Хмельниччина

Станом на ранок 22 січня в Україні 10 областей віднесено МОЗ до помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська.

Джерело: МОЗ

Деталі: До тих 8 регіонів, що були віднесені до "помаранчевого" рівня станом на 21 січня, додалися Вінницька та Хмельницька області.

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На Івано-Франківщині протягом трьох днів поспіль перевищено одразу три показники: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

У Житомирській, Рівненській, Сумській, Тернопільській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

У Львівській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій, а в Чернівецькій області – рівень госпіталізацій.

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Що передувало: Станом на 21 січня МОЗ відносив до помаранчевої зони епідемічної небезпеки 8 областей, 20 січня - 7 областей.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.