"Помаранчевих" областей уже 10: додалися Вінничина й Хмельниччина
Станом на ранок 22 січня в Україні 10 областей віднесено МОЗ до помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська.
Джерело: МОЗ
Деталі: До тих 8 регіонів, що були віднесені до "помаранчевого" рівня станом на 21 січня, додалися Вінницька та Хмельницька області.
На Івано-Франківщині протягом трьох днів поспіль перевищено одразу три показники: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.
У Житомирській, Рівненській, Сумській, Тернопільській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
У Львівській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій, а в Чернівецькій області – рівень госпіталізацій.
Що передувало: Станом на 21 січня МОЗ відносив до помаранчевої зони епідемічної небезпеки 8 областей, 20 січня - 7 областей.
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.