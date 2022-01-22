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"Оранжевых" областей уже 10: добавились Винницкая и Хмельницкая области

Суббота, 22 января 2022, 08:47
фото Эльдара Сарахмана, УП

По состоянию на утро 22 января в Украине 10 областей отнесены Минздравом к оранжевой зоне эпидемической опасности: Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Источник: Минздрав

Детали: К 8 регионам, отнесенным к "оранжевому" уровню по состоянию на 21 января, добавились Винницкая и Хмельницкая области.

В Ивано-Франковской области в течение трех дней подряд превышены сразу три показателя: коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

В Житомирской, Ровенской, Сумской, Тернопольской областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

 

Во Львовской области превышена динамика уровня госпитализаций, а в Черновицкой области – уровень госпитализаций.

Что предшествовало: По состоянию на 21 января Минздрав относил к оранжевой зоне эпидемической опасности 8 областей, 20 января – 7 областей.

"Красный" уровень эпидемической опасности вводится в Ивано-Франковской области с 24 января.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравкарантин


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