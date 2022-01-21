В Україні вже 8 "помаранчевих" областей
Станом на ранок 21 січня в Україні 8 областей віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська та Сумська,
Джерело: таблиця МОЗ
Деталі: До 7 областей, які МОЗ позначав помаранчевим напередодні, додалася Чернігівська область.
У цих областях, за винятком Львівської, перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, в Івано-Франківській області також перевищені рівень госпіталізації та динаміка рівня госпіталізацій.
Рівень госпіталізацій також перевищений в Чернівецькій області, а динаміка рівня госпіталізацій – у Рівненьскій та Луганській областях.
Рівень захворюваності найвищий в Івано-Франківській, Сумській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській областях та в Києві.
Нагадаємо: В Україні почався новий спалах Covid з епіцентром на заході.
У МОЗ припускали, що пік нової хвилі припаде на лютий і що буде більше випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон", який охопив інші країни з кінця 2021 року.