Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні вже 8 "помаранчевих" областей

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:10
В Україні вже 8 помаранчевих областей
Фото з сайту Івано-Франківської ОДА

Станом на ранок 21 січня в Україні 8 областей віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська та Сумська, 

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: До 7 областей, які МОЗ позначав помаранчевим напередодні, додалася Чернігівська область. 

Реклама:

У цих областях, за винятком Львівської, перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, в Івано-Франківській області також перевищені рівень госпіталізації та динаміка рівня госпіталізацій. 

Рівень госпіталізацій також перевищений в Чернівецькій області, а динаміка рівня госпіталізацій – у Рівненьскій та Луганській областях. 

Рівень захворюваності найвищий в Івано-Франківській, Сумській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській областях та в Києві. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: В Україні почався новий спалах Covid з епіцентром на заході.

У МОЗ припускали, що пік нової хвилі припаде на лютий і що буде більше випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон", який охопив інші країни з кінця 2021 року. 

Олена Рощенко, УП
Теми: епідзоникарантинCovid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
епідзони
Київ – у жовтій зоні попри рекорди з поширення Covid
Новини 8 лютого: нові послуги в Дії, нові області в “червоній” зоні
До червоної "зони" переходять ще три області
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: