Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні вже 8 "помаранчевих" областей

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:10
Фото з сайту Івано-Франківської ОДА

Станом на ранок 21 січня в Україні 8 областей віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська та Сумська, 

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: До 7 областей, які МОЗ позначав помаранчевим напередодні, додалася Чернігівська область. 

У цих областях, за винятком Львівської, перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, в Івано-Франківській області також перевищені рівень госпіталізації та динаміка рівня госпіталізацій. 

Рівень госпіталізацій також перевищений в Чернівецькій області, а динаміка рівня госпіталізацій – у Рівненьскій та Луганській областях. 

Рівень захворюваності найвищий в Івано-Франківській, Сумській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській областях та в Києві. 

 

Нагадаємо: В Україні почався новий спалах Covid з епіцентром на заході.

У МОЗ припускали, що пік нової хвилі припаде на лютий і що буде більше випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон", який охопив інші країни з кінця 2021 року. 

Олена Рощенко, УП
Теми: епідзоникарантинCovid-2019коронавірусепідемія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США та зобов’язав вивезти їхні сім’ї

Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба

В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон

Президент Вірменії подав у відставку

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

Усі новини...
епідзони
Уже 7 областей перейшли у "помаранчеву" зону
В Україні побільшало "помаранчевих" зон Covid-19
До "помаранчевої зони" знову належать дві області – МОЗ 
Останні новини
02:22
Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США та зобов’язав вивезти їхні сім’ї
01:50
ВООЗ прогнозує спад пандемії Covid у Європі
00:59
ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані
00:32
У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина
23:58
Естонія передасть Україні "десятки й десятки" американських Javelin
23:26
Із понеділка українці 60+ зможуть купити ліки за програмою єПідтримка
22:54
Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба
22:33
Майже переворот: у Буркіна-Фасо військові влаштували бунт
21:57
В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США
21:37
Біля кордону з Румунією знову знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...