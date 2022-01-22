США повідомили Україну про плани евакуювати сім'ї дипломатів наступного тижня – CNN

США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня.

Джерело: CNN

Деталі: За даними джерела, близького до українського уряду, США проінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів із Києва.

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Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати здійснять такий драматичний крок, то це буде "надмірною реакцією".

Згідно з численними джерелами CNN, посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Представник Держдепартаменту сказав, що їм "нічого оголосити зараз".

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"Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації", - сказали у Держдепі.

Представник посольства відмовився від коментарів.

Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міністерства оборони України, наданою CNN цього тижня, Росія розмістила в регіоні понад 127 тисяч військових, зазначається в матеріалі.

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