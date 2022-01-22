США повідомили Україну про плани евакуювати сім'ї дипломатів наступного тижня – CNN
США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня.
Джерело: CNN
Деталі: За даними джерела, близького до українського уряду, США проінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів із Києва.
Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати здійснять такий драматичний крок, то це буде "надмірною реакцією".
Згідно з численними джерелами CNN, посольство США в Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.
Представник Держдепартаменту сказав, що їм "нічого оголосити зараз".
"Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації", - сказали у Держдепі.
Представник посольства відмовився від коментарів.
Згідно з останньою розвідувальною оцінкою Міністерства оборони України, наданою CNN цього тижня, Росія розмістила в регіоні понад 127 тисяч військових, зазначається в матеріалі.
Передісторія:
- 19 січня, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.
- 21 січня агентство Bloomberg повідомляло, що США розмірковують над тим, чи слід евакуювати членів сімей дипломатів з України.
- 18 січня видання The New York Times повідомило, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів.
- Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.