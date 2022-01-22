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США сообщили Украине о планах эвакуировать семьи дипломатов на следующей неделе – CNN

Суббота, 22 января 2022, 08:38
США сообщили Украине о планах эвакуировать семьи дипломатов на следующей неделе – CNN
фото Getty Images

США проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.

Источник: CNN

Детали: По данным источника, близкого к украинскому правительству, США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов из Киева.

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Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерной реакцией".

Согласно многочисленным источникам CNN, посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.

Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего объявить в настоящее время".

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"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью", - сказали в Госдепе.

Представитель посольства отказался от комментариев.

Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила в регионе более 127 000 военнослужащих, отмечается в материале.

Предыстория:

  • 19 января, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.
  • 21 января агентство Bloomberg сообщало, что США размышляют над тем, следует ли эвакуировать членов семей дипломатов из Украины.
  • 18 января издание The New York Times сообщило, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. 
  • Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинская сторона не получала информации от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.

Украинская правда
Темы: СШАдипломатические отношения
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