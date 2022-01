США эвакуируют семьи сотрудников посольства в Украине – журналист Fox News

По данным журналиста Fox News в Пентагоне Лукаса Томлинсона, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов вскоре должны быть эвакуированы.

Источник: Томлинсон со ссылкой на источники среди американских чиновников

Дословно: "Госдепартамент предписывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник (24 января – УП)".

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials