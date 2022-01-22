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США эвакуируют семьи сотрудников посольства в Украине – журналист Fox News

Суббота, 22 января 2022, 18:07
Посольство США в Киеве, фото Ukrinform/Getty Images

По данным журналиста Fox News в Пентагоне Лукаса Томлинсона, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов вскоре должны быть эвакуированы.

Источник: Томлинсон со ссылкой на источники среди американских чиновников

Дословно: "Госдепартамент предписывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник (24 января – УП)".

Детали: О возможной эвакуации из Украины семей дипломатов США на фоне российской угрозы ранее писали другие СМИ.

По данным CNN, Соединенные Штаты уже проинформировали Киев о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в столице Украины. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд также второстепенных сотрудников посольства.

Дополнено: После огласки в СМИ чиновник Госдепа сказал, что приказа об эвакуации из Украины нет. В то же время другой работник Госдепа подчеркнул, что граждане США проинформированы о том, что Кремль планирует значительные военные действия против Украины, поэтому американцы могут воспользоваться коммерческими авиарейсами, чтобы покинуть Украину.

Темы: СШАРосcияУкраинавойна


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