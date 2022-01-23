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Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат

Неділя, 23 січня 2022, 10:39
Посол України в ФРН Андрій Мельник, фото дипломатичного відомства

Україна вітає відставку командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про "російський" Крим та повагу до Владіміра Путіна, проте цього замало.

Джерело: український посол в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, коментар посла виданню WELT

Деталі: За словами Мельника, такого кроку Німеччини, яка досі виключає постачання зброї Україні для протидії РФ, недостатньо для відновлення повної довіри.

Пряма мова: "Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини має змінити свій курс щодо Києва.

Скандал поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з української точки зору".

Передісторія: Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, що її разом з Грузією не можна приймати в НАТО, і що Путін хоче поваги, яку Захід може забезпечити.

Міністерство закордонних справ назвало категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Шенбаха. А посла Німеччини Анку Фельдгузен викликали до МЗС України через заяви Шенбаха.

Після розголосу і дипломатичного скандалу командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах втратив свою посаду.

Теми: дипломатичні відносинискандалНімеччинаУкраїна
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