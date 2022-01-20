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Байден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії

Четвер, 20 січня 2022, 20:45
Байден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії
Джо Байден на пресконференції до річниці інавґурації 19 січня 2022 року. Фото: getty images

Президент США Джо Байден перелічив можливі гібридні форми агресії Росії, за які США з партнерами також реагуватимуть запровадженням суворих санкцій.

Джерело: видання "Голос Америки" з коментарем Байдена

Пряма мова Байдена: "Я був абсолютно чітким з президентом Путіним – у нас немає непорозумінь. Якщо якісь, будь-які російські підрозділи перетинають кордон України – це вторгнення.

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Відтак, відповідь буде – жорстка і скоординована економічна реакція. 

Це не єдиний сценарій, до якого ми повинні бути готові. Росія раніше неодноразово засвідчувала, що готова вдаватися до агресивних заходів, які не входять до категорії відкритих військових дій: так звані "атаки в сірій зоні" і операції російських військових без російської форми".

Деталі: Байден нагадав про "зелених чоловічків", які були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків російських збройних сил.

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Крім того, президент США наголосив, що кібератаки також розцінюватимуть як форму гібридної агресії Росії проти України.

Передісторія: 

  • У ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації на посаді Байден заявив, що "незначне вторгнення" Росії може викликати менш жваву відповідь з боку НАТО. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму twitter, що "незначних агресій і маленьких народів не буває".
  • Після цих слів речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Білий дім розцінюватиме перетин українських кордонів будь-якими підрозділами російської армії як вторгнення.
  • Крім того, президент США в ході пресконференції заявив, що він вірить у те, що Путін "не хоче повномасштабної війни" і що сам Путін досі не вирішив, що він буде робити з російськими військами вздовж українських кордонів.
  • Журналісти російської служби "Радіо Свобода" та незалежної групи військових розслідувачів Conflict Intelligence Team у соцмережах знайшли докази, як родичі та друзі російських військових обговорюють нібито командування РФ забрало військових контрактників із азійської частини Росії на 6-9 місяців у "навчання" та "відрядження" до України.
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер". 20 січня журналісти отримали знімки супутників, на яких видно величезну кількість російської військової техніки на полігонах, які розташовані менш ніж за 200 кілометрів від українських кордонів.

Теми: БайденвійнаРосіясанкціїПутін
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