Байден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії

Джо Байден на пресконференції до річниці інавґурації 19 січня 2022 року. Фото: getty images

Президент США Джо Байден перелічив можливі гібридні форми агресії Росії, за які США з партнерами також реагуватимуть запровадженням суворих санкцій.

Джерело: видання "Голос Америки" з коментарем Байдена

Пряма мова Байдена: "Я був абсолютно чітким з президентом Путіним – у нас немає непорозумінь. Якщо якісь, будь-які російські підрозділи перетинають кордон України – це вторгнення.

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Відтак, відповідь буде – жорстка і скоординована економічна реакція.

Це не єдиний сценарій, до якого ми повинні бути готові. Росія раніше неодноразово засвідчувала, що готова вдаватися до агресивних заходів, які не входять до категорії відкритих військових дій: так звані "атаки в сірій зоні" і операції російських військових без російської форми".

Деталі: Байден нагадав про "зелених чоловічків", які були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків російських збройних сил.

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Крім того, президент США наголосив, що кібератаки також розцінюватимуть як форму гібридної агресії Росії проти України.

"Це включає і «зелених чоловічків», кібератаки, «атаки у сірій зоні»." Президент Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує "рішучу і об'єднану відповідь" США та партнерів. pic.twitter.com/BJbPmLc2dp — Голоc Амepики (@chastime) January 20, 2022

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