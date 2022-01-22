Украина осведомлена о санкциях, которые введут США против РФ в случае наступления

Украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин отважится на полномасштабное наступление.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило - ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные.

…Очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать расплату для Российской Федерации".

Детали: Он добавил, что на любое вторжение, любого объема, РФ должна получить ответ, иначе это приведет к наращиванию агрессии Москвой.

Напомним: