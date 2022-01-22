Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина осведомлена о санкциях, которые введут США против РФ в случае наступления

Суббота, 22 января 2022, 22:53
Украина осведомлена о санкциях, которые введут США против РФ в случае наступления
Фото AFP/Getty Images

Украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин отважится на полномасштабное наступление.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило - ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные.

Реклама:

…Очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать расплату для Российской Федерации".

Детали: Он добавил, что на любое вторжение, любого объема, РФ должна получить ответ, иначе это приведет к наращиванию агрессии Москвой.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций.
  • Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер". 20 января журналисты получили снимки спутников, на которых видно огромное количество российской военной техники на полигонах, расположенных менее чем в 200 километрах от украинских границ.

Темы: санкцииСШАРосcиявойнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: