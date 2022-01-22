Украина осведомлена о санкциях, которые введут США против РФ в случае наступления
Украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин отважится на полномасштабное наступление.
Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"
Прямая речь: "Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило - ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные.
…Очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать расплату для Российской Федерации".
Детали: Он добавил, что на любое вторжение, любого объема, РФ должна получить ответ, иначе это приведет к наращиванию агрессии Москвой.
Напомним:
- Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций.
- Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер". 20 января журналисты получили снимки спутников, на которых видно огромное количество российской военной техники на полигонах, расположенных менее чем в 200 километрах от украинских границ.