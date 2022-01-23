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Только отставки командующего ВМС Германии недостаточно – украинский дипломат

Воскресенье, 23 января 2022, 10:39
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, фото дипломатического ведомства

Украина приветствует отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха на фоне скандала из-за его высказываний о "российском" Крыме и уважения к Владимиру Путину, однако этого мало.

Источник: украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter, комментарий посла изданию WELT

Детали: По словам Мельника, такого шага Германии, до сих пор исключающей поставки оружия Украине для противодействия РФ, недостаточно для восстановления полного доверия.

Прямая речь: "Хотя Украина и приветствует своевременную отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Власти Германии должны изменить свой курс относительно Киева.

Скандал поставил под вопрос международное доверие и надежность Германии – и не только с украинской точки зрения".

Предыстория: Командующий ВМС Германии вицеадмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым, что ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО, и что Путин хочет уважения, которое Запад может ему обеспечить .

Министерство иностранных дел назвало категорически неприемлемым высказывание командующего Военно-морскими силами Германии Шенбаха. А посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины из-за заявлений Шенбаха.

После огласки и дипломатического скандала командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах лишился своей должности.

Темы: дипломатические отношенияскандалГерманияУкраина


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