Мураев о прогнозе возглавления марионеточного режима РФ в Украине: "Какая-то глупость"

Британия заявляет, что разоблачен сговор по установлению пророссийского марионеточного режима в Украине во главе с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Экс-нардеп сказал, что это не соответствует действительности.

Источник: Мураев в разговоре с Украинской правдой, Мураев в Facebook

Дословно Британский МИД: "У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся поставить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопросы о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Детали: Бывший народный избранник в ответ на это заверил, что ему запрещен въезд в Россию и он не поддерживает связи с российской стороной.

Прямая речь Мураева: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего. Вы можете посмотреть изложенную мною программу – у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильным и суверенным государством. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим - это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения".

Больше деталей: В то же время, на своей странице в Facebook в воскресенье Мураев написал, что время прозападных и пророссийских политиков в нашей стране ушло и "Украине нужны новые политики", чей подход будет базироваться исключительно на принципах национальных интересов Украины.

Дословно Мураев: "Время прозападных и пророссийских политиков в Украине безвозвратно ушло. Поражение таких политиков, как Порошенко и Медведчук, тому наглядное подтверждение. Их действия нанесли невосполнимые потери для страны и раскололи народ Украины".

Напомним: По мнению Евгения Мураева, Украина должна вернуть свой нейтральный внеблоковый статус, "навсегда освободившись от внешнего управления". Он также считает, что ассоциацию с ЕС следует пересмотреть "в пользу Украины или вообще отказаться от нее".

Мураев заявлял, что боевые действия на Востоке Украины якобы являются "гражданским конфликтом", потому что "Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" деньгами, техникой, инструкторами, так же, как США помогали ВСУ и Нацгвардии". Кроме этого, он называл Революцию Достоинства "государственным переворотом".