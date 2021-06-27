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Паспорти РФ для ОРДЛО: Київ відреагував на виправдання Москви

Неділя, 27 червня 2021, 11:34

МЗС України називає дії Росії по видачі паспортів РФ українцям на окупованих територіях поширенням шовіністичної ідеології "русского міра".

Джерело: Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Українській правді

Деталі: Представниця МЗС Росії Марія Захарова 26 червня заявила, що "логіку і претензії" президента України Володимира Зеленського в питанні роздачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО "зрозуміти важко". І додала, що надання жителям Донбасу російського громадянства нібито є "вимушеним гуманітарним заходом".

У відповідь на це українське зовнішньополітичне відомство заявило, що "можна лише поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики".

Ніколенко наголосив, що російська паспортизація – це випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского міра", а також елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав – під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії.

За даними українського МЗС, за два роки понад пів мільйона мешканців окупованих районів Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти.

Пряма мова: "Таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір. У таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в Мінському процесі виглядає особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю".

Додатково: У МЗС вважають, що міжнародна спільнота має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі, оскільки навіть після його реінтеграції Росія буде намагатися розіграти "карту російського громадянства" і фактично, це - російська бомба сповільненої дії.

Нагадаємо:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • 2 травня 2021 року в МВС Росії повідомили, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.
  • 24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не дотримується логіки Мінських домовленостей, видаючи населенню тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти

Українська правда
Теми: окупаціяОРДЛОРосіяУкраїнаМЗС


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