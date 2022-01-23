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Москва вновь угрожает: собралась "защищать" в ОРДЛО "своих граждан"

Воскресенье, 23 января 2022, 14:27
Российский солдат, фото AFP/Getty Images

В РФ завили, что отреагируют, если Украина и Запад "будут устраивать провокации" на Донбассе "против российских граждан". О каких именно провокациях речь, не уточняется.

Источник: руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, которого цитирует РБК

Детали: Россия на фоне стягивания войск в границам Украины в очередной раз обвиняет Украину в неназванных "провокациях", которые якобы готовятся.

Прямая речь: "Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Это только собаки тявкают. Волк он кусает, и все.

Как начальник Генерального штаба (российский генерал Валерий Герасимов - УП) заявил, Россия на все провокации может ответить. И не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать".

Почему это важно: Американские спецслужбы выяснили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения в Украину, в том числе с помощью диверсионной деятельности и информационных операций. Кремлю нужен повод для развязывания полномасштабной войны, при этом Москва обвинит Киев в провокациях на оккупированном Востоке Украины.

Нужно отметить, что "своими гражданами" РФ называет украинцев, проживающих на оккупированных территориях, которые были вынуждены получить российские паспорта.

Напомним:

  • Представительница МИД РФ Мария Захарова 22 января заявила, что РФ ожидает от Украины и Соединенных Штатов "информационных" и "военных провокаций".

Темы: войнаРосcияОРДЛОДонецкая областьЛуганская область


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