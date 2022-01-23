У Росії заявили, що відключити її від SWIFT "де-факто неможливо"

Керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT де-факто неможливе.

Джерело: Гаврилов в ефірі YouTube-каналу "Ізолента live", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Про це не йдеться. Це неможливо просто де-факто".

"Відключити Росію з нафтою, з газом та з усіма справами. Вони сміються?".

Деталі: Він вказав на марність подібних заходів, вжитих проти Ірану.

"Це одразу було зрозуміло. Це називається ось так: "Налякати. Ой, не злякалися – ну гаразд, тоді не будемо"", – сказав він.

Гаврилов додав, що автори таких загроз на адресу Росії на Заході нагадують йому "тварину, яка їсть кактус, колеться, але все одно продовжує".

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