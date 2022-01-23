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У Росії заявили, що відключити її від SWIFT "де-факто неможливо"

Неділя, 23 січня 2022, 16:21
Костянтин Гаврилов, фото МЗС РФ

Керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT де-факто неможливе.

Джерело: Гаврилов в ефірі YouTube-каналу "Ізолента live", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Про це не йдеться. Це неможливо просто де-факто".

"Відключити Росію з нафтою, з газом та з усіма справами. Вони сміються?".

Деталі: Він вказав на марність подібних заходів, вжитих проти Ірану.

"Це одразу було зрозуміло. Це називається ось так: "Налякати. Ой, не злякалися – ну гаразд, тоді не будемо"", – сказав він.

Гаврилов додав, що автори таких загроз на адресу Росії на Заході нагадують йому "тварину, яка їсть кактус, колеться, але все одно продовжує".

Передісторія:

  • Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.
  • Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.
  • У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.
  • Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.

Теми: Росія
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