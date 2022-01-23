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В России заявили, что отключить ее от SWIFT "де-факто невозможно"

Воскресенье, 23 января 2022, 16:21
Константин Гаврилов, фото МИД РФ

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT де-факто невозможно.

Источник: Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live", сообщает ТАСС

Прямая речь: "Об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто".

"Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются?".

Детали: Он указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.

"Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались – ну ладно, тогда не будем"", - сказал он.

Гаврилов добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему "животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает".

Предыстория:

  • Ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.
  • Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.
  • В Белом доме заявили, что США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от SWIFT, если Кремль пойдет на новое вторжение в Украину.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из системы SWIFT.
  • В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не исключил отключения России от платежной системы SWIFT.

Темы: Росcия


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