В России заявили, что отключить ее от SWIFT "де-факто невозможно"

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT де-факто невозможно.

Источник: Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live", сообщает ТАСС

Прямая речь: "Об этом речи не идет. Это невозможно просто де-факто".

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"Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются?".

Детали: Он указал на безуспешность подобных мер, принятых против Ирана.

"Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались – ну ладно, тогда не будем"", - сказал он.

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Гаврилов добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему "животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает".

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