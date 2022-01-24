Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT
Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в Балтии и Восточной Европе.
Источник: The New York Times со ссылкой на источники
Детали: Как отмечает издание, расширение американского военного участия может произойти "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".
По информации NYT, на встрече в субботу в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиди высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Байдену несколько вариантов, позволяющих переместить американских военных гораздо ближе к России.
Эти варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз в случае ухудшения ситуации.
Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе, отметил источник.
Как отмечает издание, "пока ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине".
Напомним:
- Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
- Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
- Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.