Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в Балтии и Восточной Европе.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Как отмечает издание, расширение американского военного участия может произойти "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

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По информации NYT, на встрече в субботу в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиди высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Байдену несколько вариантов, позволяющих переместить американских военных гораздо ближе к России.

Эти варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз в случае ухудшения ситуации.

Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе, отметил источник.

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Как отмечает издание, "пока ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине".

Напомним: