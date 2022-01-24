Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в Балтии и Восточной Европе.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Как отмечает издание, расширение американского военного участия может произойти "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

По информации NYT, на встрече в субботу в загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиди высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Байдену несколько вариантов, позволяющих переместить американских военных гораздо ближе к России.

Эти варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз в случае ухудшения ситуации.

Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе, отметил источник.

Как отмечает издание, "пока ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине".

Напомним: