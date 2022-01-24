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Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні

Понеділок, 24 січня 2022, 12:38
ФОТО GETTY IMAGES

Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед варіантів – польоти бомбардувальників, заходи кораблів у Чорне море та перекидання військ у сусідні з Україною країни.

Джерело: NBC News

Деталі: За словами представника міністерства оборони США та високопоставленого представника адміністрації президента США, Остін поінформував Байдена про варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну, а також про варіанти пересування американських військових перед вторгненням.

Серед варіантів були польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море та перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.

За словами офіційних осіб, Остін представив варіанти, щоб заспокоїти союзників по НАТО та посилити їхню оборону, особливо оборону тих країн, які межують з Україною.

Джерела наголошують, що мета полягає в тому, щоб продемонструвати єдність і силу в НАТО та стримати російську агресію проти союзників у регіоні.

Нагадаємо:

  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Українська правда
Теми: СШАРосіяУкраїнаЄвропазброя
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