Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні
Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед варіантів – польоти бомбардувальників, заходи кораблів у Чорне море та перекидання військ у сусідні з Україною країни.
Джерело: NBC News
Деталі: За словами представника міністерства оборони США та високопоставленого представника адміністрації президента США, Остін поінформував Байдена про варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну, а також про варіанти пересування американських військових перед вторгненням.
Серед варіантів були польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море та перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.
За словами офіційних осіб, Остін представив варіанти, щоб заспокоїти союзників по НАТО та посилити їхню оборону, особливо оборону тих країн, які межують з Україною.
Джерела наголошують, що мета полягає в тому, щоб продемонструвати єдність і силу в НАТО та стримати російську агресію проти союзників у регіоні.
Нагадаємо:
- Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
- Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
- Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.