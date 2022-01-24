Бомбардировщики, корабли и войска: США думают, чем помочь Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди вариантов – полеты бомбардировщиков, заходы кораблей в Черное море и переброска войск в соседние с Украиной страны.
Источник: NBC News
Детали: По словам представителя министерства обороны США и высокопоставленного представителя администрации президента США, Остин проинформировал Байдена о вариантах ответа в случае вторжения России в Украину, а также о вариантах передвижения американских военных перед вторжением.
Среди вариантов были полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и переброска войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.
По словам официальных лиц, Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно оборону тех стран, которые граничат с Украиной.
Источники отмечают, что цель состоит в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в НАТО и сдержать российскую агрессию против союзников в регионе.
Напомним:
- Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
- Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
- Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.