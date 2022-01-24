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Бомбардировщики, корабли и войска: США думают, чем помочь Украине

Понедельник, 24 января 2022, 11:38
Бомбардировщики, корабли и войска: США думают, чем помочь Украине
ФОТО GETTY IMAGES

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди вариантов – полеты бомбардировщиков, заходы кораблей в Черное море и переброска войск в соседние с Украиной страны.

Источник: NBC News

Детали: По словам представителя министерства обороны США и высокопоставленного представителя администрации президента США, Остин проинформировал Байдена о вариантах ответа в случае вторжения России в Украину, а также о вариантах передвижения американских военных перед вторжением.

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Среди вариантов были полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и переброска войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

По словам официальных лиц, Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО и усилить их оборону, особенно оборону тех стран, которые граничат с Украиной.

Источники отмечают, что цель состоит в том, чтобы продемонстрировать единство и силу в НАТО и сдержать российскую агрессию против союзников в регионе.

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Напомним:

  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
  • Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияУкраинаЕвропаоружие
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