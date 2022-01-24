Рада відповість гідно: Стефанчук про плани Думи РФ визнати "республіки" ОРДЛО
Глава парламенту Руслан Стефанчук переконаний, що Верховна Рада достойно відповість на плани Державної думи РФ розглянути визнання так званих "республік ЛДНР".
Джерело: Стефанчук на Погоджувальній раді
Пряма мова Стефанчука: "Останнім часом продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Міжнародна ізоляція Росії посилилася настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих "Донецької та Луганської народних республік".
Маю рецепт для власних сусідів: пропоную зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом про збирання земель.
Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтися про економічне благополуччя власних громадян. Все інше призведе до санкцій та решти неприємностей.
Зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав — це шлях у прірву.
У Раді ми обговоримо питання цього тижня. Переконаний, що український парламент відповість гідно.
Деталі: Після цього Стефанчук запропонував внести на розгляд проєкт постанови із зверненням до ООН і Європарламенту щодо неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації.
Передісторія:
- 19 січня депутати КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до Путіна щодо необхідності визнання державності т.зв. "ЛНР" та "ДНР" та закликали до переговорів із їхніми ватажками для "створення правової основи міждержавних відносин".
- Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін намагається виправдати ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО.
- Україна не визнає "самостійність" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які в Росії називають "ДНР" та "ЛНР", вважає їх терористичними організаціями та поплічниками РФ в окупації.