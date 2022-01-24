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Рада ответит достойно: Стефанчук о планах Думы РФ признать "республики" ОРДЛО

Понедельник, 24 января 2022, 14:20
Рада ответит достойно: Стефанчук о планах Думы РФ признать республики ОРДЛО
стефанчук, фото: верховная рада

Глава парламента Руслан Стефанчук убежден, что Верховная Рада достойно ответит на планы Государственной думы РФ рассмотреть признание так называемых республик ЛДНР.

Источник: Стефанчук на Согласительном совете

Прямая речь Стефанчука: "В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

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Есть рецепт для собственных соседей: предлагаю сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом о собирании земель.

Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям.

Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну.

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В Раде мы обсудим вопросы на этой неделе. Убежден, что украинский парламент ответит по достоинству.

Детали: После этого Стефанчук предложил внести на рассмотрение проект постановления с обращением в ООН и Европарламент о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.

Предыстория:

  • 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания государственности т.н. "ЛНР" и "ДНР" и призвали к переговорам с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".
  • Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.
  • Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в России называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации. 

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаСтефанчукОРДЛОРосcия
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