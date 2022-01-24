Рада ответит достойно: Стефанчук о планах Думы РФ признать "республики" ОРДЛО
Глава парламента Руслан Стефанчук убежден, что Верховная Рада достойно ответит на планы Государственной думы РФ рассмотреть признание так называемых республик ЛДНР.
Источник: Стефанчук на Согласительном совете
Прямая речь Стефанчука: "В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".
Есть рецепт для собственных соседей: предлагаю сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом о собирании земель.
Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям.
Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну.
В Раде мы обсудим вопросы на этой неделе. Убежден, что украинский парламент ответит по достоинству.
Детали: После этого Стефанчук предложил внести на рассмотрение проект постановления с обращением в ООН и Европарламент о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.
Предыстория:
- 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания государственности т.н. "ЛНР" и "ДНР" и призвали к переговорам с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".
- Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.
- Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в России называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации.