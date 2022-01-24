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Російська Дума розгляне визнання "республік" ОРДЛО

Понеділок, 24 січня 2022, 16:47
Російська Дума розгляне визнання республік ОРДЛО
фото: держдума рф

У лютому Державна дума Росії розгляне проект звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "республік ЛДНР".

Джерело: "РИА Новости"з посиланням на ініціаторів законопроекту

Деталі: Зазначається, що це погодила рада Думи 24 січня.

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Передісторія:

  • 19 січня депутати КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до Путіна щодо необхідності визнання державності т.зв. "ЛНР" та "ДНР" та закликали до переговорів із їхніми ватажками для "створення правової основи міждержавних відносин".
  • Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін намагається виправдати ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО.
  • Україна не визнає "самостійність" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які в Росії називають "ДНР" та "ЛНР", вважає їх терористичними організаціями та поплічниками РФ в окупації.

Теми: РосіяОРДЛОсепаратизм
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