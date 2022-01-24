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Российская Дума рассмотрит признание "республик" ОРДЛО

Понедельник, 24 января 2022, 17:47
фото: госдума рф

В феврале Государственная дума России рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину по поводу признания "республик ЛДНР".

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на инициаторов законопроекта

Детали: Отмечается, что это согласовал совет Думы 24 января.

Предыстория:

  • 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания государственности т.н. "ЛНР" и "ДНР" и призвали к переговорам с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".
  • Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдатьидею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.
  • Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в России называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации. 

Темы: РосcияОРДЛОсепаратизм


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