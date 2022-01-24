Атака на держсайти: до всіх відомств хочуть приставити офіцера з кіберзахисту

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації пропонує створити посаду офіцера з кіберзахисту в усіх органах держвлади та на усіх об’єктах критичної інфраструктури після нещодавньої кібератаки на державні сайти.

Джерело: голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на брифінгу після засідання РНБО 24 січня

Пряма мова Щиголя: "З метою покращення системи кібербезпеки у державі було прийнято рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого багбаунті, або розкриття вразливості органів держвлади, шляхом внесення змін до Ккримінального кодексу в частині статей 361 та 361-1,

введення в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням їм служби захисту інформації та нормативного закріплення заробітної плати не нижче ринкової".

Деталі: Також, за словами Щиголя, варто створити інструменти фінансованого стимулювання співробітників державних органів, що виконують завдання з адміністрування ІТ-систем.

І при цьому посилити відповідальність посадовців за невиконання вимог кіберзахисту.

Разом з цим, на думку керівника Держспецзв’язку, необхідно впровадити вимоги з кібербезпеки до підрядних організацій, які працюють з органами державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури.

Передісторія: