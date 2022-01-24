Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Атака на держсайти: до всіх відомств хочуть приставити офіцера з кіберзахисту

Понеділок, 24 січня 2022, 20:05
Фото pixabay.com

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації пропонує створити посаду офіцера з кіберзахисту в усіх органах держвлади та на усіх об’єктах критичної інфраструктури після нещодавньої кібератаки на державні сайти.

Джерело: голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на брифінгу після засідання РНБО 24 січня

Пряма мова Щиголя: "З метою покращення системи кібербезпеки у державі було прийнято рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого багбаунті, або розкриття вразливості органів держвлади, шляхом внесення змін до Ккримінального кодексу в частині  статей 361 та 361-1,

введення в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням їм служби захисту інформації та нормативного закріплення заробітної  плати не нижче ринкової".

Деталі: Також, за словами Щиголя, варто створити інструменти фінансованого стимулювання співробітників  державних органів, що виконують завдання з адміністрування ІТ-систем.  

І при цьому посилити відповідальність посадовців за  невиконання вимог кіберзахисту.

Разом з цим, на думку керівника Держспецзв’язку, необхідно впровадити вимоги з кібербезпеки до підрядних організацій, які працюють з органами державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури.

Передісторія: 

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
  • Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.
  • Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.
  • У СБУ заявили, що "є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".

Ірина Балачук, УП
Теми: кібербезпекахакери
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну

Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.

Новини 27 січня: стрілянина в Дніпрі, заява Росії про НАТО та ядерні удари

З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній

Фірташ закликав Україну відмовитися від прагнення до НАТО

Усі новини...
кібербезпека
Витоку даних із "Дії" не було – кіберполіція
Для українських військових розробляють окремий месенджер "Розмова"
Реєстр страхового бюро відновив роботу після кібератаки
Останні новини
04:45
Регулятор ЄС схвалив ковід-таблетки Pfizer для пацієнтів з високим ризиком
03:37
відео"Схеми" виявили зв’язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували
02:25
Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну
01:50
Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ
00:58
Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії
00:23
Після стрілянини у Дніпрі Зеленський звільнив командувача Нацгвардії і призначив в.о.
23:12
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
23:05
Новини 27 січня: невдале звільнення Сенниченка, рекордні ціни на нафту
22:56
Стрілянина в Дніпрі: у Нацгвардії підтвердили факт бійки 3 тижні тому
22:22
Маск хоче використовувати роботів-гуманоїдів на заводах Tesla
Усі новини...