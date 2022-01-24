Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите

Государственная служба специальной связи и защиты информации предлагает создать должность офицера по киберзащите во всех органах госвласти и на всех объектах критической инфраструктуры после недавней кибератаки на государственные сайты.

Источник: председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь на брифинге после заседания СНБО 24 января

Прямая речь Щиголя: "В целях улучшения системы кибербезопасности в государстве было принято решение о безотлагательном внесении законодательных изменений, направленных на узаконивание так называемого багбаунти, или раскрытия уязвимости органов госвласти, путем внесения изменений в Уголовный кодекс в части статей 361 и 361-1,

введение в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры должностей офицеров по киберзащите с подчинением им службы защиты информации и нормативного закрепления заработной платы не ниже рыночной".

Детали: Также, по словам Щиголя, следует создать инструменты финансированного стимулирования сотрудников государственных органов, выполняющих задачи по администрированию ИТ-систем.

И при этом усилить ответственность должностных лиц за невыполнение требований киберзащиты.

Вместе с этим, по мнению руководителя Госспецсвязи, необходимо ввести требования по кибербезопасности к подрядным организациям, работающим с органами государственной власти и на объектах критической инфраструктуры.

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