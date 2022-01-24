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Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників

Понеділок, 24 січня 2022, 20:18
Прапори країн-учасниць Нормандського формату. Фото: Getty images

У понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій, формально – щоби виконати рекомендації Венеційської комісії.

Про це повідомляють джерела та документи, що є у розпорядженні "Європейської правди".

За даними співрозмовника ЄП, це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила, документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати внесений ним до Ради законопроект. Потребу змін вона пояснила тим, що уряд хоче втілити рекомендації Венеційської комісії Ради Європи.

"Венеційка" раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію – Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня.

Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.

Теми: нормандський форматРосіяНімеччинаФранціяМінТОТ
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