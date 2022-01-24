Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников

В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом сообщают источники и документы, находящиеся в распоряжении "Европейской правды".

По данным собеседника ЕП, этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук пояснила, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект. Потребность в изменениях она объяснила тем, что правительство хочет воплотить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.

"Венецианка" ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.

Но информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, Россию – Дмитрий Козак). В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.

Один из собеседников ЕП на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января.

Договоренностей о возможности проведения саммита в формате "Нормандии", по данным ЕП, пока нет.