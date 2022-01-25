Під стінами Ради внаслідок протестів постраждало більше двох десятків людей

У поліції заявляють, що внаслідок протестів 25 січня руху "SaveФОП" під стінами Верховної Ради травмувалися 18 поліцейських і 3 мітингувальників.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: У поліції повідомили, що за фактом сутичок мітингувлаьників із правоохоронцями, у поліції розпочали два кримінальних провадження: одне за кримінальною статтею про хуліганство, друге – за погрозу або насильство стосовно працівника правоохоронних органів.

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