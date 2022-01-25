Под стенами Рады в результате протестов пострадало два десятка человек
Вторник, 25 января 2022, 19:43
В полиции заявляют, что в результате протестов 25 января движения "SaveФОП" под стенами Верховной Рады травмировались 18 полицейских и 3 митингующих.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Детали: В полиции сообщили, что по факту столкновений митингующих с правоохранителями, в полиции начали два уголовных производства: одно по уголовной статье о хулиганстве, второе – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительных органов.
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Предыстория:
- Утром 25 января в правительственном квартале Киева полиции пришлось частично перекрывать улицы из-за протестов движения "SaveФОП". Журналисты сообщали, что на мероприятии присутствует около 600 человек.
- Впоследствии некоторые митингующие начали стычки с полицейскими и сопротивлялись задержанию. СМИ сообщали о приблизительно 5 задержанных.
- Протестующие пытались пробиться через отряды полицейских и зайти в здание парламента. Правохранители применили слезоточивый газ против митингующих, на что некоторые протестующие брызгали в ответ газовыми баллончиками. Протесты утихли после 17:00, однако организаторы планируют возобновить митинг в 9 утра 26 января.
Украинская правда