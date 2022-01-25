Под стенами Рады в результате протестов пострадало два десятка человек

В полиции заявляют, что в результате протестов 25 января движения "SaveФОП" под стенами Верховной Рады травмировались 18 полицейских и 3 митингующих.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: В полиции сообщили, что по факту столкновений митингующих с правоохранителями, в полиции начали два уголовных производства: одно по уголовной статье о хулиганстве, второе – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительных органов.

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