Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под стенами Рады в результате протестов пострадало два десятка человек

Вторник, 25 января 2022, 19:43
Под стенами Рады в результате протестов пострадало два десятка человек
Фото Укринформ

В полиции заявляют, что в результате протестов 25 января движения "SaveФОП" под стенами Верховной Рады травмировались 18 полицейских и 3 митингующих.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: В полиции сообщили, что по факту столкновений митингующих с правоохранителями, в полиции начали два уголовных производства: одно по уголовной статье о хулиганстве, второе – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительных органов.

Реклама:

Предыстория: 

  • Утром 25 января в правительственном квартале Киева полиции пришлось частично перекрывать улицы из-за протестов движения "SaveФОП". Журналисты сообщали, что на мероприятии присутствует около 600 человек.
  • Впоследствии некоторые митингующие начали стычки с полицейскими и сопротивлялись задержанию. СМИ сообщали о приблизительно 5 задержанных.
  • Протестующие пытались пробиться через отряды полицейских и зайти в здание парламента. Правохранители применили слезоточивый газ против митингующих, на что некоторые протестующие брызгали в ответ газовыми баллончиками. Протесты утихли после 17:00, однако организаторы планируют возобновить митинг в 9 утра 26 января.

Украинская правда
Темы: Верховная Радамитингиполицияфоп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верховная Рада
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: