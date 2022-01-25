У свій день народження Зеленський записав ще одне "заспокійливе відео"

Президент Володимир Зеленський на свій день народження оприлюднив ще одне відео, в якому закликав громадян зберігати спокій та не панікувати на тлі новин про можливе російське вторгнення.

Джерело: звернення Зеленського на сайті Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто.

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За минулу добу: ситуація на Сході України – контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню, і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше: в нас нуль поранених і нуль вбитих.

Звісно, "рожевих окулярів" немає, дитячих ілюзій немає, все – непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота, 24/7. А отже, і буде результат. А отже, буде і мир.

Не бійтесь Інтернету – нехай Інтернет боїться нас. Чим його можна налякати? Здоровим, логічним, критичним, і – головне – позитивним мисленням".

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Деталі: Зеленський додав, що 26 січня на зустрічі радників у Нормандському форматі сподіваються порушити питання щодо проведення зустрічі лідерів країни на саміті.

Крім того, президент вважає, що деякі західні країни вирішили забрати працівників своїх дипломатичних представництв, керуючись "тонкощами дипломатичної гри".

Також президент заспокоїв, що все під контролем у медичній системі та з вакцинацією проти коронавірусу, й у сфері енергетики.

Водночас, на противагу словам Зеленського, 25 січня в зоні проведення операції Об’єднаних сил російські бойовики поранили двох українських військових. Стан одного з них – важкий.

Передісторія: