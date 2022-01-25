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У свій день народження Зеленський записав ще одне "заспокійливе відео"

Вівторок, 25 січня 2022, 20:43
У свій день народження Зеленський записав ще одне заспокійливе відео
Володимир Зеленський. Скриншот із відеозвернення

Президент Володимир Зеленський на свій день народження оприлюднив ще одне відео, в якому закликав громадян зберігати спокій та не панікувати на тлі новин про можливе російське вторгнення.

Джерело: звернення Зеленського на сайті Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто.

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За минулу добу: ситуація на Сході України – контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню, і війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше: в нас нуль поранених і нуль вбитих.

Звісно, "рожевих окулярів" немає, дитячих ілюзій немає, все – непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота, 24/7. А отже, і буде результат. А отже, буде і мир.

Не бійтесь Інтернету – нехай Інтернет боїться нас. Чим його можна налякати? Здоровим, логічним, критичним, і – головне – позитивним мисленням".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський додав, що 26 січня на зустрічі радників у Нормандському форматі сподіваються порушити питання щодо проведення зустрічі лідерів країни на саміті. 

Крім того, президент вважає, що деякі західні країни вирішили забрати працівників своїх дипломатичних представництв, керуючись "тонкощами дипломатичної гри".

Також президент заспокоїв, що все під контролем у медичній системі та з вакцинацією проти коронавірусу, й у сфері енергетики.

Водночас, на противагу словам Зеленського, 25 січня в зоні проведення операції Об’єднаних сил російські бойовики поранили двох українських військових. Стан одного з них – важкий.

Передісторія: 

  • Речник Офісу президента Сергій Никифоров зранку 25 січня сказав, що президент проведе свій 44-ий день народження "на роботі".
  • 19 січня Зеленський оприлюднив схожий відеозапис, на якому закликав українців не панікувати та пообіцяв, що 2022 рік пройде мирно та спокійно.
  • Більше половини громадян України, згідно з соціологічним опитуванням, не вірять, що Зеленський здатен захистити державу в разі російського вторгнення.

Денис Карловський, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президентаРосіяокупаціявійна
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