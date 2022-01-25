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В свой день рождения Зеленский записал еще одно "успокаивающее видео"

Вторник, 25 января 2022, 20:43
В свой день рождения Зеленский записал еще одно успокаивающее видео

Президент Владимир Зеленский на свой день рождения опубликовал еще одно видео, в котором призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать на фоне новостей о возможном российском вторжении.

Источник: обращение Зеленского на сайте Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "В конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто.

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За прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины – контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня, и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное: у нас ноль раненых и нуль убитых.

Конечно, "розовых очков" нет, детских иллюзий нет, все – непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа, 24/7. А значит, и будет результат. А значит, будет и мир.

Не бойтесь Интернета – пусть Интернет боится нас. Чем его можно испугать? Здоровым, логичным, критическим и – главное – положительным мышлением"

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский добавил, что 26 января на встрече советников в Нормандском формате надеются поднять вопрос о проведении встречи лидеров страны на саммите.

Кроме того, президент считает, что некоторые западные страны решили забрать работников своих дипломатических представительств можно объяснить "тонкостями дипломатической игры".

Также президент успокоил, что все под контролем в медицинской системе и с вакцинацией против коронавируса и в сфере энергетики.

Однако, в противовес словам Зеленского, 25 января в зоне проведения операции Объединенных сил российские боевики ранили двух украинских военных. Состояние одного из них – тяжелое.

Предыстория: 

  • Пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров утром 25 января сказал, что президент проведет свой 44-й день рождения "на работе".
  • 19 января Зеленский опубликовал похожий видеоролик, на котором призвал украинцев не паниковать и пообещал, что 2022 год пройдет мирно и спокойно.
  • Более половины граждан Украины, согласно социологическому опросу, не верят, что Зеленский способен защитить государство в случае российского вторжения.

Денис Карловский, УП
Темы: ЗеленскийОфис президентаРосcияоккупациявойна
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