Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника

25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Мар’їнки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Поблизу Широкиного противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околиці Пищевика російські найманці скинули з безпілотника ВОГ-17 (осколкову гранату).

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 січня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.