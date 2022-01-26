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Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника

Середа, 26 січня 2022, 06:20
Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника
ФОТО: GETTY IMAGES

25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Мар’їнки -  з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Поблизу Широкиного противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околиці Пищевика російські найманці скинули з безпілотника ВОГ-17 (осколкову гранату).

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 січня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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