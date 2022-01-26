Оккупанты на Донбассе сбросили гранату с беспилотника

25 января на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На окраине Пищевика российские наемники сбросили с беспилотника ВОГ-17 (оскольчатую гранату).

Напомним: Как уже сообщалось, 25 января двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в больницах. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – средней тяжести.