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Оккупанты на Донбассе сбросили гранату с беспилотника

Среда, 26 января 2022, 07:20
ФОТО: GETTY IMAGES

25 января на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На окраине Пищевика российские наемники сбросили с беспилотника ВОГ-17 (оскольчатую гранату).

Напомним: Как уже сообщалось, 25 января двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в больницах. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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