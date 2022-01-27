У зоні ООС зберігається "тиша" – штаб

Упродовж доби 26 січня і з початку поточної у зоні проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: 25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Крім того, цього ж дня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.