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У зоні ООС зберігається "тиша" – штаб

Четвер, 27 січня 2022, 07:34
фото: штаб ООС

Упродовж доби 26 січня і з початку поточної у зоні проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: 25 січня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Крім того, цього ж дня двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікарнях. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, іншого – середньої важкості.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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