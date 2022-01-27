В зоне ООС сохраняется "тишина" – штаб
За сутки 26 января и с начала текущех в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
Напомним: 25 января на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Кроме того, в тот же день двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в больницах. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – средней тяжести.