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В зоне ООС сохраняется "тишина" – штаб

Четверг, 27 января 2022, 07:34
фото: штаб ООС

За сутки 26 января и с начала текущех в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: 25 января на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Кроме того, в тот же день двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в больницах. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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