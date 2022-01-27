У "Слузі народу" стрибок хворих на Covid – найбільше за час пандемії

Станом на 27 січня у фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус 23 народні депутати – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.

Джерело: речник СН Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" Covid виявлено ще у 6 народних депутатів. У підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати".

Деталі: Речник уточнила, що це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що під час новорічних свят також хворів на коронавірус.

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