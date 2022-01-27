У "Слузі народу" стрибок хворих на Covid – найбільше за час пандемії
Четвер, 27 січня 2022, 10:18
Станом на 27 січня у фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус 23 народні депутати – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: речник СН Юлія Палійчук у Telegram
Пряма мова Палійчук: "Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" Covid виявлено ще у 6 народних депутатів. У підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати".
Деталі: Речник уточнила, що це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.
Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що під час новорічних свят також хворів на коронавірус.
Передісторія:
- Уранці 26 січня пресслужби парламенту та фракції "Слуга народу" заявили про спалах коронавірусу в парламенті. В Апараті ВРУ мали дані про щонайменше 11 хворих нардепів.
- Керівники всіх фракцій парламенту підтримали пропозицію внести зміну до календаря роботи Верховної Ради через спалах коронавірусу серед народних депутатів.
- У листопаді 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що близько 350 депутатів, або 83% від загального складу, отримали принаймні першу дозу щеплення.
Українська правда