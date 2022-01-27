В "Слуге народа" скачок больных Covid – больше всего за время пандемии

По состоянию на 27 января во фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом 23 народных депутата – это наибольшее количество больных с начала пандемии.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" Covid обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата".

Детали: Пресс-секретарь уточнила, что это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что во время новогодних праздников также болел коронавирусом.

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