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В "Слуге народа" скачок больных Covid – больше всего за время пандемии

Четверг, 27 января 2022, 10:18
Фото ВР

По состоянию на 27 января во фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом 23 народных депутата – это наибольшее количество больных с начала пандемии.

Источник: пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" Covid обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата".

Детали: Пресс-секретарь уточнила, что это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что во время новогодних праздников также болел коронавирусом.

Предыстория:

  • Утром 26 января пресс-службы парламента и фракции "Слуга народа" заявили о вспышке коронавируса в парламенте. У Аппарата ВРУ были данные касательно, по меньшей мере, 11 больных нардепов. 
  • Руководители всех фракций парламента поддержали предложение внести изменение в календарь работы Верховной Рады из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.
  • В ноябре 2021 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что около 350 депутатов, или 83% от общего состава, получили, по крайней мере, первую дозу прививки.

Украинская правда
Темы: Слуга народакоронавирусВерховная Рада


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