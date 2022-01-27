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Усі школи Львова знову евакуюють

Четвер, 27 січня 2022, 12:43
Фото pixabay.com

З усіх шкіл Львова знову евакуюють учнів через повідомлення про замінування. Це вже третій подібний випадок з 12 січня. 

Джерело: сайт Львівської міської ради

Дослівно ЛМР: "Надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова.. Навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків".

Деталі: За словами керівниці міського управління освіти Лесі Васюти, повідомлення про замінування надійшло до СБУ.

Наразі проводиться евакуація дітей і персоналу. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Передісторія:

  • 12 січня у Львові надійшли повідомлення про мінування всіх шкіл. Усі виявилися брехливими. СБУ з'ясувала, що українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ.
  • 21 січня знову надійшло повідомлення про мінування усіх шкіл Львова. Учнів знову евакуювали. 

Українська правда
Теми: Львівосвіта
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