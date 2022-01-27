Все школы Львова снова эвакуируют

Из всех школ Львова снова эвакуируют учеников из-за сообщения о заминировании. Это уже третий подобный случай с 12 января.

Источник: сайт Львовского городского совета

Дословно ЛГС: "Поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учащихся и сообщают родителям".

Реклама:

Детали: По словам руководителя городского управления образования Леси Васюты, сообщение о заминировании поступило в СБУ.

В настоящее время производится эвакуация детей и персонала. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы они забрали детей домой.

Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: