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Все школы Львова снова эвакуируют

Четверг, 27 января 2022, 12:43
Фото pixabay.com

Из всех школ Львова снова эвакуируют учеников из-за сообщения о заминировании. Это уже третий подобный случай с 12 января.

Источник: сайт Львовского городского совета

Дословно ЛГС: "Поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учащихся и сообщают родителям".

Детали: По словам руководителя городского управления образования Леси Васюты, сообщение о заминировании поступило в СБУ.

В настоящее время производится эвакуация детей и персонала. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы они забрали детей домой.

Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Предыстория:

  • 12 января во Львове поступили сообщения о минировании всех школ. Все оказались лживыми. СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирования" через телеграм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.
  • 21 января снова поступило сообщение о минировании всех школ Львова. Учеников эвакуируют на улицу.

Украинская правда
Темы: Львовобразование


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