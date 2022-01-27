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Зеленський позитивно оцінив зустріч "нормандських" радників у Парижі

Четвер, 27 січня 2022, 16:32
Зеленський позитивно оцінив зустріч нормандських радників у Парижі
володимир зеленський, фото: уп

Президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, переговори тривали понад вісім годин, були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру.

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Зеленський позитивно оцінив факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив він.

Повідомляється, що під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод.

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"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - йдеться у заяві ОП.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Теми: Зеленськийнормандський формат
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