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Зеленский положительно оценил встречу "нормандских советников" в Париже

Четверг, 27 января 2022, 16:32
Зеленский положительно оценил встречу нормандских советников в Париже
владимир зеленский, фото: уп

Президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.

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Зеленский положительно оценил факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надежным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – подчеркнул он.

Сообщается, что во время встречи политических советников в Париже подробно обсуждались расхождения сторон в трактовке Минских соглашений.

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"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - говорится в заявлении ОП.

Как известно, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров стран Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что сегодняшние переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.

Темы: Зеленскийнормандский формат
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