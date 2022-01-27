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Украинские военные остановили российских диверсантов на Донбассе

Четверг, 27 января 2022, 18:00

В зоне проведения операции Объединенных сил диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.

Источник: вечерняя сводка пресс-штаба ООС

Дословно: "На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника".

Детали: Благодаря бдительности украинских воинов боевики отступили. Позиции украинских войск остались прежними.

В пресс-штабе добавили, что кроме этого нарушения режима прекращения огня, в течение 26 и 27 января больше нарушений не фиксировали.

Как раз накануне, 26 января в ходе консультаций политических советников стран Нормандского формата, стороны договорились следить за соблюдением режима прекращения огня и враждебных действий согласно Минским соглашениям 2015 года.

Что было раньше: 27 января украинские военные в Донецкой области арестовали разведчика российских гибридных формирований. У него изъяли автомат АК-74 и мобильный телефон. В ходе следствия выяснили, что украинский суд раньше пять раз наказывал мужчину за кражи и грабеж.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на ДонбассеРосcия


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