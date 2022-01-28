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Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ

П'ятниця, 28 січня 2022, 01:50
Фото Getty Images

Сенатор Штатів від Демократичної партії Кріс Кунс заявив, що законопроєкт про введення санкцій проти Росії та зміцнення військової та економічної підтримки України може бути винесений на голосування Сенату вже наступного тижня.

Джерело: The New York Times

Пряма мова Кунса: "Це момент для нас, щоб зібратися разом і прийняти потужний двопартійний пакет санкцій, щоб надіслати беззаперечний сигнал підтримки України…"

Деталі: Як повідомляє видання, лідери республіканців, загалом, зайняли агресивну позицію, заохочуючи Байдена до жорсткішого ставлення до Росії і введення негайних санкцій щодо експорту російських енергоносіїв та збільшення допомоги (зокрема обсягів летальної зброї – ред.) українським військовим.

Проте у республіканців є крило, "вірне ізоляціоністським інстинктам і проросійським настроям Дональда Трампа".

Крім того, пише NYT, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що "група сенаторів, які щойно повернулися з України, три дні працювала над новим жорстким законопроєктом, який передбачає широкі санкції проти Росії".

Передісторія: 

  • Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.
  • Станом на 24 січня 2022 року Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість контролю над експортом напівпровідників, щоб завдати збитків російській промисловості у разі вторгнення Росії в Україну.

Теми: СШАсанкціїРосія
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