Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ

Сенатор Штатов от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против России и укреплении военной и экономической поддержки Украины может быть вынесен на голосование Сената уже на следующей неделе.

Источник: The New York Times

Прямая речь Кунса: "Это момент для нас, чтобы собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безоговорочный сигнал поддержки Украины…"

Детали: Как сообщает издание, лидеры республиканцев, в общем, заняли агрессивную позицию, призывая Байдена к более жесткому отношению к России и введению немедленных санкций в отношении экспорта российских энергоносителей и увеличению помощи (в том числе объемов летального оружия – ред.) украинским военным.

Однако у республиканцев есть крыло, "верное изоляционистским инстинктам и пророссийским настроениям Дональда Трампа".

Кроме того, пишет NYT, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что "группа сенаторов, только что вернувшихся из Украины, три дня работала над новым жестким законопроектом, предусматривающим широкие санкции против России".

Предыстория: