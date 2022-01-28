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Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ

Пятница, 28 января 2022, 00:50
Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ
Фото Getty Images

Сенатор Штатов от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против России и укреплении военной и экономической поддержки Украины может быть вынесен на голосование Сената уже на следующей неделе.

Источник: The New York Times

Прямая речь Кунса: "Это момент для нас, чтобы собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безоговорочный сигнал поддержки Украины…"

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Детали: Как сообщает издание, лидеры республиканцев, в общем, заняли агрессивную позицию, призывая Байдена к более жесткому отношению к России и введению немедленных санкций в отношении экспорта российских энергоносителей и увеличению помощи (в том числе объемов летального оружия – ред.) украинским военным.

Однако у республиканцев есть крыло, "верное изоляционистским инстинктам и пророссийским настроениям Дональда Трампа".

Кроме того, пишет NYT, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что "группа сенаторов, только что вернувшихся из Украины, три дня работала над новым жестким законопроектом, предусматривающим широкие санкции против России".

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Предыстория:

  • В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно позволила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
  • По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности порядка 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.
  • Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность контроля над экспортом полупроводников, чтобы нанести ущерб российской промышленности в случае вторжения России в Украину.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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