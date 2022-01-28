Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ
Сенатор Штатов от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против России и укреплении военной и экономической поддержки Украины может быть вынесен на голосование Сената уже на следующей неделе.
Источник: The New York Times
Прямая речь Кунса: "Это момент для нас, чтобы собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безоговорочный сигнал поддержки Украины…"
Детали: Как сообщает издание, лидеры республиканцев, в общем, заняли агрессивную позицию, призывая Байдена к более жесткому отношению к России и введению немедленных санкций в отношении экспорта российских энергоносителей и увеличению помощи (в том числе объемов летального оружия – ред.) украинским военным.
Однако у республиканцев есть крыло, "верное изоляционистским инстинктам и пророссийским настроениям Дональда Трампа".
Кроме того, пишет NYT, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что "группа сенаторов, только что вернувшихся из Украины, три дня работала над новым жестким законопроектом, предусматривающим широкие санкции против России".
Предыстория:
- В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно позволила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
- По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности порядка 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.
- Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность контроля над экспортом полупроводников, чтобы нанести ущерб российской промышленности в случае вторжения России в Украину.