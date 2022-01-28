Китай тихцем закрив район біля Пекіна через кілька випадків ковіду

Китайська влада закрила на карантин сусідній з Пекіном район Сюнань після кількох зареєстрованих випадків коронавірусу, але не робила публічних заяв про нові обмеження, оскільки до зимових Олімпійських ігор залишився лише тиждень.

Джерело: AFP з посиланням на місцевих фахівців із профілактики вірусів

Дослівно AFP: "Близько 1,2 мільйона людей у ​​районі Сюнань – новій економічній зоні в 100 км на південний захід від столиці Китаю – більше не можуть повернутися чи залишати свої будинки".

Деталі: Повідомляється, що про локдаун не оголошували публічно, тому нові обмеження спантеличили деяких мешканців цього району.

Люди очікують, що ізоляція триватиме близько тижня, але точний термін карантину їм невідомий.

Повідомляється, що обмеження ввели у вівторок – того ж дня, коли влада іншого округу заявила про 5 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

За даними видання, у зв'язку з початком зимових Олімпійських ігор наступного тижня китайська влада доклала всіх зусиль, щоб ліквідувати спалахи вірусу в кількох великих містах, включаючи Пекін.

У п'ятницю Китай повідомив про 39 внутрішніх випадків Covid-19 (у тому числі й про омікрон) у східному місті Ханчжоу, де знаходиться гігант електронної комерції Alibaba.

Повідомляється, що остання низка спалахів поставила під загрозу плани мільйонів людей на свята. Жителі хвилюються, що не зможуть повернутись додому на Місячний Новий рік.

Для довідки. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

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